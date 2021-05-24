لبحث تنفيذ الموازنة.. حكومة كوردستان تكشف موعد زيارة وفدها لبغداد

شفق نيوز/ كشفت حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن زيارة وفدها إلى بغداد الأسبوع المقبل لبحث تنفيذ قانون الموازنة المالية للعام الجاري.

جاء ذلك في اجتماع أشرف عليه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، خاص بمشروع قانون موازنة الإقليم لسنة 2021.

وأفادت حكومة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأنه "جرى في الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني وعدد من الوزراء المعنيين، التباحث حول مسوَّدة مشروع قانون موازنة إقليم كوردستان وآخر البيانات المتعلقة بنفقات الإقليم وإيراداته، كما تم تسليط الضوء على مختلف الاحتمالات الخاصة بصياغة المسوَّدة".

وشدد الاجتماع على "ضرورة أن يعكس قانون الموازنة الوضع المالي في إقليم كوردستان بصورة شفافة".

وفي هذا الإطار، تم توجيه الوزارات المعنية بإعداد آخر ملاحظاتها ووجهات نظرها حول مشروع القانون ليتسنى لمجلس الوزراء الموافقة عليه في المستقبل القريب قبل إحالته إلى برلمان كوردستان.

وتناول الاجتماع مسألة تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021، والذي على الرغم من إقراره، لم يتم إرسال المستحقات المالية للإقليم الذي أبدى استعداده للإيفاء بما عليه من التزامات بموجب القانون. وبهذا الصدد، تم توجيه الوزراء المعنيين للاستمرار في تواصلهم مع نظرائهم في الحكومة الاتحادية.

وفي ختام الاجتماع، تقرر أن يقوم وفد حكومة إقليم كوردستان بزيارة إلى بغداد الأسبوع المقبل لبحث مسألة تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية، وفق البيان.