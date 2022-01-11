لبحث "الجلسة الأولى".. بدء اجتماع الإطار الشيعي في مكتب حمودي

شفق نيوز/ ذكر مصدر سياسي مطلع بأن قادة الإطار التنسيقي للقوى الشيعية شرعوا مساء يوم الثلاثاء في اجتماعهم الخاص ببحث وقائع جلسة البرلمان الأولى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاطار التنسيقي بدأ اجتماعه في مكتب همام حمودي لبحث وقائع وتداعيات الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب".

ومن المنتظر أن يناقش الإطار أيضا الخطوات سيتخذها تجاه مخرجات الجلسة في قادم الأيام على المستويين القضائي والسياسي، وفقا للمصدر ذاته.

وأعلن الإطار يوم الاثنين في بيان عن رفضه لمخرجات الجلسة الأولى التي انعقدت يوم الأحد التاسع من الشهر الجاري، معتبرا بأنها غير قانونية لغياب رئيس السن عن الجلسة.

وكانت وسائل اعلام مقربة من الإطار التنسيقي الشيعي نقلت أمس الاثنين، عن الإطار التنسيقي قوله إن "رئيس المحكمة الاتحادية أبلغ الإطار عدم دستورية جلسة البرلمان الأولى".

بدورها نفت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق، إعطاء رأي مسبق يتعلق بإجراءات جلسة انتخاب رئاسة البرلمان.