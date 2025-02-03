لبحث ملفات عسكرية واستراتيجية.. مسؤول أمريكي "رفيع المستوى" يزور بغداد قريباً

شفق نيوز/ أفاد مسؤول حكومي عراقي، يوم الاثنين، بوجود زيارة قريبة لمسؤول أمريكي رفيع المستوى، إلى بغداد، يتم التحضير لها، مشيراً إلى أن المسؤول سيناقش التواجد الأمريكي في العراق، وهيكلة العلاقة بين البلدين.

وقال المسؤول، لوكالة شفق نيوز، إن "تحضيرات خاصة تجري الآن استعداداً لزيارة مسؤول أمريكي رفيع المستوى الى بغداد خلال الفترة القادمة".

ولفت المسؤول إلى أنه "سيتم بحث ملف التواجد الأمريكي في العراق توازياً مع ضبط إيقاعات المنطقة، تماشياً مع المتغيرات الأخيرة في كل من سورية ولبنان وغزة".

وبين أن "المسؤول الأمريكي سيناقش آلية إعادة هيكلة العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى تفاهمات في مجالات الأمن والدفاع الى جانب ملفات تخص البنك الفيدرالي الأمريكي".

يذكر أن بغداد وواشنطن أعلنتا قبل أشهر، عن اتفاق يقضي بانسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بحلول أيلول/ سبتمبر 2025.

وكانت صحيفة واشنطن بوست، نقلت عن مسؤول عراقي قوله إنه يتوقع أن يطلب العراق تمديد بقاء القوات الأميركية، وذلك بالنظر إلى التطورات الأخيرة في المنطقة عقب سقوط نظام الأسد في سوريا.

ومنذ منتصف تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت الفصائل المسلحة باستهداف القواعد الأمريكية في العراق، وذلك بالتزامن مع حرب غزة، حيث أعلنت الفصائل أن استهدافها للقوات الأمريكية، ردا على الدعم الأمريكي لإسرائيل.

كما أن التصعيد السابق بين الفصائل المسلحة وأمريكا، شهد ردودا عسكريا من قبل واشنطن، وكان آخرها قصف مدينة القائم المحاذية للحدود السورية، وقد أكدت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي في حينها، أن قواتها شنت غارات جوية في العراق وسوريا استهدفت بها مواقع لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وجماعات الفصائل التابعة له، وقالت القيادة، إن القوات العسكرية الأمريكية ضربت أكثر من 85 هدفا مع العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة.

وتضمنت الردود الأمريكية على استهدافات الفصائل المسلحة، أيضا عمليات اغتيال لقادة في تلك الفصائل وسط العاصمة بغداد، عبر صواريخ موجهة ودقيقة.