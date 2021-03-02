لا نتائج ملموسة في اجتماع رئاسة البرلمان مع الكتل السياسية

شفق نيوز/ انتهى اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب مع الكتل السياسية، يوم الثلاثاء، دون الوصول إلى نتائج ملموسة بشأن مشروعي قانوني الموازنة المالية والمحكمة الاتحادية.

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان بشير الحداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هيئة الرئاسة عقدت اجتماعاً موسعاً بحضور رئيس المجلس محمد الـحلبوسي ونائبيه حسن الكعبي والدكتور بشير الحداد، مع رؤساء الكتل واللجان النيابية في القاعة الدستورية لمناقشة عمل المجلس في هذه المرحلة.

وأضاف أن الاجتماع تناول أيضاً مراجعة تفصيلية لمشاريع القوانين والتعديلات المقترحة وفي مقدمتها قانونيّ الموازنة الاتحادية لسنة 2021 والمحكمة الاتحادية العليا.

وقال الحداد، خلال ترؤسه جانباً من الإجتماع، إن "فانون الموازنة الاتحادية من القوانين المهمة وإجراء التعديلات عليه يجب أن يكون وفق الدستور، وإقراره بشكل منصف وعادل يخدم مصلحة الشعب بكل مكوناته".

وأضاف أن "هيئة رئاسة مجلس النواب ستحاور الكتل السياسية خلال الأيام القادمة لعرض المقترحات والتعديلات على مواد ونصوص قانون الموازنة للمضي في الإجراءات التشريعية".

ودعا الحداد اللجنة المالية النيابية الى تسليم النسخة الأخيرة من قانون الموازنة إلى جميع الكتل النيابية للاطلاع عليها قبل تحديد موعد التصويت وإقراره في الجلسات القادمة.