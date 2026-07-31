لا صحة لاستقالة الزيدي.. مصدر: شائعات مفتعلة من "السماسرة واللصوص" لإضعاف موقفه

شفق نيوز - بغداد

فنّد مصدر رفيع في الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، الأنباء والمعلومات المتداولة بشأن تلويح رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالاستقالة من منصبه، جراء الضغوط التي يواجهها في ملفات عدة، من بينها الفساد المالي والإداري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه لا صحة لأي من الأنباء والأخبار المتداولة في هذا الصدد، مشيراً إلى أن جميع ما ينشر بخصوص ذلك عارٍ عن الصحة تماماً، والغاية منه خلط الأوراق وإضعاف موقف الزيدي أمام سلسلة عوائق، بعضها حقيقي والآخر مفتعل من قبل السماسرة واللصوص.

ويأتي هذا النفي الحكومي الحاسم رداً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام؛ حيث كانت شاشة "التلفزيون العربي" قد نقلت في خبر عاجل عن مصدر في "الإطار التنسيقي" ادعاءه بأن رئيس الوزراء هدد بالاستقالة لعدم التجاوب معه بشأن ملفات كثيرة، وهو ما نفاه المصدر الحكومي جملة وتفصيلاً.