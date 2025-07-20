لا "أصابع بنفسجية" بعد اليوم.. العراق يلغي اعتماد الحبر الانتخابي

شفق نيوز- بغداد

قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأحد، الغاء العمل بـ"الحبر الانتخابي" في يوم الاقتراع الخاص بالانتخابات النيابية المقرر إجراؤها يوم 11 تشرين الثاني المقبل، وذلك لوجود البطاقة البايومترية وتطابق البصمات الثلاثية للناخب.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس المفوضين قرر الغاء الحبر الانتخابي في يوم الاقتراع، وذلك لوجود البطاقة البايومترية، وتطابق البصمات الثلاثية بين البصمات الحية للناخب، والمخزونة في جهاز التحقق الالكتروني، فضلا عن الكاميرات التي ستربط في أجهزة التحقق يوم الاقتراع".

وأضافت الغلاي، انه "بذلك تنتفي الحاجة الى الحبر الانتخابي كون الاجهزة الانتخابية تضمن حق الناخبين، في المشاركة بالانتخابات".

ويعرف عن حبر الانتخابات أنه لا يمحى بسهولة، ويوضع عادة على سبابة الناخبين، خلال فترة الانتخابات، لمنعهم من الإدلاء بأصواتهم أكثر من مرة (التزوير الإنتخابي) أي التصويت المزدوج، وهو حبر ثابت لمدة 48 ساعة.