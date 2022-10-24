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لا جلسة مساء اليوم.. قيادي في الاطار يحدد الموعد النهائي للتصويت على الكابينة الوزارية

Category: سیاسة

Date: 2022-10-24T10:28:09+0000
لا جلسة مساء اليوم.. قيادي في الاطار يحدد الموعد النهائي للتصويت على الكابينة الوزارية

شفق نيوز/ كشف القيادي في الاطار التنسيقي، فادي الشمري، يوم الاثنين، حقيقة وجود اتفاق سياسي على تمرير "نصف الحكومة" خلال جلسة برلمانية تعقد مساء اليوم.

وقال الشمري، لوكالة شفق نيوز، ان "الانباء التي تتحدث عن وجود اتفاق سياسي على تمرير نصف الحكومة خلال جلسة برلمانية تعقد مساء اليوم، غير صحيحة ولا يوجد هكذا توجه او اتفاق اطلاقاً".

وأضاف ان "يوم الاربعاء المقبل هو الموعد شبه النهائي للتصويت على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، والمشاورات الحكومية لرئيس الوزراء المكلف في لمساتها الأخيرة".

ومن المؤمل أن تنعقد جلسة برلمانية اليوم أو غداً الثلاثاء للتصويت على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، بحسب تصريحات لعدد من النواب في أوقات سابقة.

ومساء الأحد كشف قيادي في الإطار التنسيقي، لوكالة شفق نيوز، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعاً (مساء أمس) واتفق قادته على ضرورة حسم الكابينة الوزارية، والتصويت على منح الثقة لحكومة المكلف محمد شياع السوداني، كأقصى حد خلال الأسبوع المقبل".

وشهد العراق انفراجة حذرة بتمكن البرلمان من انتخاب رئيس للجمهورية، والذي بدوره كلّف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة المتعثر تكوينها لأكثر من سنة، وهو موعد إجراء الانتخابات المبكرة.

ويقول السوداني إنه يعمل على عرض مرشحي حكومته على البرلمان في السرعة الممكنة، لكن عقبات عدة اعترضت هذا الطريق، وابتدأت من حاضنته السياسية، الإطار التنسيقي.

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