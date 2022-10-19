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"لا جلسة السبت".. الفتح يكشف عن موعد التصويت على كابينة السوداني

Category: سیاسة

Date: 2022-10-19T15:45:40+0000
"لا جلسة السبت".. الفتح يكشف عن موعد التصويت على كابينة السوداني

شفق نيوز / أكدت كتلة الفتح النيابية، اليوم الاربعاء، حاجة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني الى "وقت أكثر" لإكمال تشكيلة حكومته المقبلة، فيما نفت وجود جلسة برلمانية للتصويت على الحكومة السبت المقبل.

وقال رئيس كتلة تحالف الفتح النيابية عباس الزاملي لوكالة شفق نيوز إن "المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني يعمل على إكمال الكابينة الوزارية خلال المدة الدستورية المحددة"، مبينا أن "هذا العمل يحتاج إلى وقت".

وأضاف الزاملي "لا توجد جلسة لمجلس النواب للتصويت على تشكيل الحكومة يوم السبت المقبل"، مبيناً أن المكلف محمد شياع السوداني "سيقدم الكابينة الوزارية إلى البرلمان في يوم الاثنين أو نهاية الأسبوع المقبل".

وتابع رئيس كتلة تحالف الفتح النيابية أن "الكتل السياسية لم تقدم قوائم بأسماء المرشحين للحقائب الوزارية إلى المكلف بتشكيل الحكومة بشكل رسمي"، موضحاً أن "السوداني هو من سيقوم باختيار المرشح المناسب لتولي الحقيبة الوزارية".

وفي وقت سابق اليوم، كشف القيادي في الإطار التنسيقي محمود الحياني، عن تعرض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني الى "ضغوطات" من أجل "فرض" مرشحين للحقائب الوزارية.

ويتناول نواب وسياسيين تصريحات عن موعد مفترض لعقد جلسة نيابية مخصصة للتصويت على تشكيلة حكومة السوداني، وهو "السبت المقبل".

وكان كل من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس الوزراء المُكلف بتشكيل الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني أكدا، اليوم الأربعاء، على العمل من أجل تشكيل حكومة جديدة تُجابه التحديات التي تواجه البلد.

واليوم الأربعاء، أكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحصله على ثلاث وزارات في حكومة محمد شياع السوداني المرتقبة، هي الخارجية، العدل، (والإعمار والإسكان والبلديات) بينما ستذهب وزارة البيئة إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني.

ويستعد رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني، إلى تقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان العراقي، بعد أن إنتهى من رسم الخطوط العريضة للحصص الوزارية مع القوى السياسية المشاركة.

ومن المتوقع أن تُمرّر حكومة السوداني في مجلس النواب دون عقبات تُذكر، في ظل غياب نواب الكتلة الصدرية الـ 73 الذين أعلنوا استقالتهم من المجلس في 12 يونيو/ حزيران الماضي.

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