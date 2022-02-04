لا تعني التراجع عن دعم زيباري.. مقرب منه: تغريدة الصدر هذا هدفها

شفق نيوز/ أكد مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، أن تغريدة الصدر، بشأن ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لا تعني سحب الصدر لدعم هذا الترشيح.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الصدر من خلال تغريدة أراد بيان عدم وجود أي شبهات لدى الجهات المختصة بحق زيباري، خصوصاً ترشيحه دقق من أكثر من جهة رقابية، وهو خالٍ من أي ملفات لدى هذه الجهات الرقابية".

وبين ان "التوجيه صادر للكتلة الصدرية، بالتصويت حصراً لمرشح رئاسة الجهورية هوشيار زيباري، ولا يوجد أي تغيير بهذا الموقف ودعوته للنواب تأتي ان دعمهم لزيباري هو تأكيد على عدم وجود ملف حقيقي يدينه، فلا يريد أي شبهات على الرئيس الجديد وعلى الكتلة الصدرية، بعد التصويت عليه خلال جلسة يوم الاثنين المقبل".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا في وقت سابق من يوم الجمعة نواب كتلته إلى عدم التصويت لكل من لم يستوف شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وكتب الصدر في تغريدة على موقع تويتر تابعتها وكالة شفق نيوز؛ "إذا لم يكً مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني الحليف - بل مطلقا - لرئاسة الجمهورية غير مستوف للشروط، فأدعو نواب الإصلاح إلى عدم التصويت له"، في اشارة إلى كل مرشح لم يستوف الشروط وفقا لرؤية الصدر.

وأردف الصدر في تغريدته؛ " نحن دعاة اصلاح لا دعاة سلطة وحكم.