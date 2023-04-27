"لا العفو ولا الموازنة".. البرلمان يناقش السبت ستة قوانين

شفق نيوز/ حددت رئاسة البرلمان العراقي يوم السبت المقبل موعدا لاستئناف جلساته، لمناقشة ستة مشاريع قوانين.

وأظهر جدول أعمال البرلمان، وتنشره أدناه وكالة شفق نيوز، أن الجلسة ستعقد عند الساعة 11 صباحا من يوم السبت المقبل الموافق 29 نيسان الجاري، وتتضمن التصويت على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبيولوجية والقراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الاشخاص المكفوفين او معاقي البصر أو ذوي اعاقات اخرى في قراءة المطبوعات، والقراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم 7 لسنه 1997 وتقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمنظمة الإسلامية للامن الغذائي وتقرير ومناقشة القراءة الثانية من مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت وتقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية.

ولم يتضمن جدول الأعمال مناقشة أي من مشروعي قانوني العفو العام أو الموازنة الاتحادية.

وفي وقت سابق أكدت كتلة تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أن تشريع قانون العفو العام سيسبق تشريع قانون الموازنة العامة للدولة.