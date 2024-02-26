لا اتفاق على عقد الجلسة والعرب متمسكون بالمنصب.. كركوك تنتظر جولة ثانية برعاية السوداني

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة الغربية، رعد صالح، يوم الاثنين، عن عدم وجود أي اتفاق على عقد جلسة للمجلس خلال الأسبوع الحالي، لافتا إلى أن الجميع ذاهبون نحو عقد الجلسة على طاولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "الكتلة العربية ترى عدم وجود أي اتفاق على عقد اجتماع للمجلس في مبنى المحافظة، بل جميع الكتل تستعد لعرض ورقة المطالب في اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني القادم"، مشيراً إلى أن "موعد الاجتماع للكتل الفائزة سيكون يوم الاحد المقبل الساعة الثالثة عصراً".

وأضاف أن "العرب سيقدمون ورقة مطالب يشرحون فيها موقفهم، وهناك تقارب مع الأعضاء التركمان، والعمل جارٍ على تقديم ورقة موحدة في اجتماع رئيس الوزراء، وهذا يعني بأن المجلس سوف لن يعقد هذا الأسبوع".

وردا على سؤال حول المطالبة بمنصب المحافظ للعرب ووجود شخصية محددة، أكد صالح أن "العرب متمسكون بمنصب المحافظ، باعتباره استحقاقاً انتخابياً للجماهير العربية في كركوك، ولن تتفق الكتل على شخص محدد للمنصب، ولكن هناك اتفاق على ضرورة تشكيل إدارة كركوك وتفعيل المجلس بعد الاستماع إلى المطالب الخاصة عند الكورد".

وأشار إلى أن "الحديث على أن تكون الإدارة مشتركة لمدة عامين بين الفائزين، لم يلق تأييد الأعضاء العرب، والأفضل الاتفاق على ترشيح محافظ ورئيس مجلس حسب الاتفاقات، وسيتم الاستماع لمطالب الأعضاء الكورد ومناقشتها في اجتماع رئيس الوزراء الأحد المقبل".

يذكر أن محافظة كركوك، أجرت أول الانتخابات منذ العام 2005، يوم 18 كانون الأول 2023، ونال الكورد فيها سبعة مقاعد مقسمة بواقع 5 مقاعد للاتحاد الوطني الكوردستاني، ومقعدان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومقعد للكوتا (بابليون)، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية، وفي المقابل نال العرب ستة مقاعد مقسمة على النحو الآتي: ثلاثة مقاعد للتحالف العربي، وتحالف القيادة مقعدان، وتحالف العروبة مقعد واحد، فيما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين.

وتعقد المشهد الانتخابي في عملية المساواة الحاصلة في عدد المقاعد بين الكورد والعرب والتركمان (8-8)، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة أي طرف منهم على تشكيل الحكومة المحلية.

وكان رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، رعى اجتماعاً للقوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، وأعلن عن "اتفاق مبادئ" للمضي بتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.

وأعلن المجتمعون عن تشكيل "ائتلاف إدارة كركوك" من كل القوى الفائزة في مجلس المحافظة، يترأسه رئيس مجلس الوزراء لحين تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في تشكيل الحكومة المحلية، كما اتفقوا على البرنامج وآليته والنظام الداخلي للائتلاف.