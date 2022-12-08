لاول مرة.. رئيسة هنغاريا تزور إقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "ديلي نيوز" الهنغارية، يوم الخميس، ان تقوم رئيسة هنغاريا كاتالين نوفاك ستقوم بزيارة هي الاولى من نوعها الى اقليم كوردستان.

وقالت الصحيفة في خبر تابعته وكالة شفق نيوز، ان الرئيسة الهنغارية ستصل يوم غد الجمعة الى العراق وستقوم خلال الزيارة بتفقد جنود بلادها والمشاريع الإنسانية التي يتم تنفيذها بإشراف برنامج المساعدات الهنغارية.

وتشير المعلومات الى ان الرئيسة نوفاك ستقوم بزيارة اقليم كوردستان وتعقد سلسلة إجتماعات مع كبار المسؤولين في الاقليم.

وتعد زيارة الرئيسة الهنغارية الثانية من نوعها لرئيس دولة غربية الى اقليم كوردستان بعد الزيارة الاولى التي قام بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الاقليم.

والرئيسة نوفاك هي المرأة الأولى التي تم انتخابها لتكون رئيسة لهنغاريا، وهي الرئيسة الاصغر بعمر 44 عاما.