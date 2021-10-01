سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

آلاف المتظاهرين يحيون ذكرى "انتفاضة تشرين" في الناصرية والبصرة

Category: سیاسة

Date: 2021-10-01T14:24:25+0000
آلاف المتظاهرين يحيون ذكرى "انتفاضة تشرين" في الناصرية والبصرة

شفق نيوز/  أحيا آلاف المتظاهرين، الجمعة، الذكرى السنوي الثانية للاحتجاجات الشعبية الواسعة المعروفة في أوساط الناشطين بـ"انتفاضة تشرين"، في الناصرية مركز محافظة ذي قار ومدينة البصرة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز في ذي قار بأن آلاف المتظاهرين تدفقوا على ساحة الحبوبي بدءا من شارع النيل وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وتابع، أن التظاهرة ستتوجه إلى جسر الزيتون الذي شهد أول مجزرة حصلت خلال الاحتجاجات على يد قوات أمنية قادها الفريق جميل الشمري.

وبين، أن التظاهرة انطلقت وسط إجراءات أمنية مشددة نفذتها القوات الأمنية في محيط ساحة الحبوبي.

وفي البصرة، أفادت مراسلة وكالة شفق نيوز، بأن المئات من المتظاهرين تجمعوا في ساحة الحربية أمام مبنى المحافظة في البصرة لإحياء الذكرى السنوية الثانية لـ"انتفاضة تشرين".

وكان الحراك الشعبي العراقي قد بدأ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019 ضد النخبة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية للخارج، وتغيير النظام السياسي القائم على توزيع المناصب بين الأحزاب النافذة في البلاد.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت نحو 600 قتيل؛ غالبيتهم الساحقة من المتظاهرين.

ونجحت الاحتجاجات بالإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر عام 2019، كما أقر البرلمان العراقي قانون انتخابات جديد استجابة لمطالب الحراك بهدف فسح المجال أمام المستقلين والأحزاب الصغيرة للصعود إلى البرلمان.

وتعهدت الحكومة الحالية برئاسة الكاظمي بحماية الاحتجاجات وتقديم المتورطين في قمعها إلى العدالة، وهو ما لم يتحقق.

related

تظاهرة منددة باعتقال ناشط بالاحتجاجات في البصرة

Date: 2020-05-31 19:38:11
تظاهرة منددة باعتقال ناشط بالاحتجاجات في البصرة

بالتزامن مع زيارة الكاظمي .. خروج تظاهرات بالبصرة ترفع علم اقليم المحافظة

Date: 2020-07-15 10:42:54
بالتزامن مع زيارة الكاظمي .. خروج تظاهرات بالبصرة ترفع علم اقليم المحافظة

فيديو.. متظاهرو البصرة يصعدّون احتجاجاتهم ضد العيداني

Date: 2020-08-18 16:04:11
فيديو.. متظاهرو البصرة يصعدّون احتجاجاتهم ضد العيداني

متظاهرو البصرة يصعّدون بإضرام النار في مكتب البرلمان

Date: 2020-08-21 16:23:44
متظاهرو البصرة يصعّدون بإضرام النار في مكتب البرلمان

نائب يعلن عن استضافة وزيرين والرقابة المالية بجلسة البرلمان

Date: 2019-07-30 16:42:06
نائب يعلن عن استضافة وزيرين والرقابة المالية بجلسة البرلمان

محتجون يغلقون مصرفا ودوائر حكومية بمحافظة وتسجيل دعاوى انتهاكات بالعراق

Date: 2019-11-05 11:15:04
محتجون يغلقون مصرفا ودوائر حكومية بمحافظة وتسجيل دعاوى انتهاكات بالعراق

منظمة دولية تهاجم وعود الكاظمي: ليست سوى حبر على ورق

Date: 2020-10-01 12:48:16
منظمة دولية تهاجم وعود الكاظمي: ليست سوى حبر على ورق

الكاظمي في البصرة خلال يومين.. وهذا هدف الزيارة

Date: 2021-04-08 15:25:28
الكاظمي في البصرة خلال يومين.. وهذا هدف الزيارة