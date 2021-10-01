آلاف المتظاهرين يحيون ذكرى "انتفاضة تشرين" في الناصرية والبصرة

شفق نيوز/ أحيا آلاف المتظاهرين، الجمعة، الذكرى السنوي الثانية للاحتجاجات الشعبية الواسعة المعروفة في أوساط الناشطين بـ"انتفاضة تشرين"، في الناصرية مركز محافظة ذي قار ومدينة البصرة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز في ذي قار بأن آلاف المتظاهرين تدفقوا على ساحة الحبوبي بدءا من شارع النيل وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وتابع، أن التظاهرة ستتوجه إلى جسر الزيتون الذي شهد أول مجزرة حصلت خلال الاحتجاجات على يد قوات أمنية قادها الفريق جميل الشمري.

وبين، أن التظاهرة انطلقت وسط إجراءات أمنية مشددة نفذتها القوات الأمنية في محيط ساحة الحبوبي.

وفي البصرة، أفادت مراسلة وكالة شفق نيوز، بأن المئات من المتظاهرين تجمعوا في ساحة الحربية أمام مبنى المحافظة في البصرة لإحياء الذكرى السنوية الثانية لـ"انتفاضة تشرين".

وكان الحراك الشعبي العراقي قد بدأ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019 ضد النخبة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية للخارج، وتغيير النظام السياسي القائم على توزيع المناصب بين الأحزاب النافذة في البلاد.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت نحو 600 قتيل؛ غالبيتهم الساحقة من المتظاهرين.

ونجحت الاحتجاجات بالإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر عام 2019، كما أقر البرلمان العراقي قانون انتخابات جديد استجابة لمطالب الحراك بهدف فسح المجال أمام المستقلين والأحزاب الصغيرة للصعود إلى البرلمان.

وتعهدت الحكومة الحالية برئاسة الكاظمي بحماية الاحتجاجات وتقديم المتورطين في قمعها إلى العدالة، وهو ما لم يتحقق.