لافروف يبلغ السوداني رغبة روسيا بتطوير العلاقات ويؤكد حرصها على أمن العراق واستقراره

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الإثنين، رغبة بلاده بتطوير العلاقات مع العراق في مجالات متعددة وحرصها على أمن العراق واستقراره.

جاء ذلك خلال زيارته لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في العاصمة بغداد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ونقل لافروف تحيات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى رئيس مجلس الوزراء، ورغبة روسيا في إدامة العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مجالات متعدّدة.

كما أكد حرص روسيا على أمن العراق واستقراره، والإشادة بجهود العراق في محاربة الارهاب، ودوره الريادي في تخفيف التوترات بالمنطقة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء عن حرص العراق على إدامة العلاقات مع الأصدقاء، وبيّن أنّ الحكومة تتحرك في مجال العلاقات الخارجية من منطلق المصالح المتبادلة والشراكات المستدامة.

وشهد اللقاء التأكيد على تعزيز واستمرار التواصل والتنسيق المعلوماتي بين البلدين، في مجال مكافحة الارهاب والتطرّف.