لافروف: اللجنة المشتركة بين العراق وروسيا ستعقد اجتماعاتها في بغداد

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يوم الإثنين، أن اللجنة المشتركة بين العراق وروسيا ستعقد اجتماعاتها في العاصمة العراقية بغداد.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العراقي فؤاد حسين، على هامش زيارة الأول لبغداد، "بحثنا العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو والفرص الاستثمارية"، مبيناً أن "اللجنة المشتركة بين العراق وروسيا ستعقد اجتماعاتها في بغداد".

وأضاف لافروف، "ناقشنا الأوضاع في منطقة الخليج/، ونشدد على ضرورة تنسيق المواقف"، مضيفا "قمنا بزيادة الزمالات الدراسية للطلبة العراقيين".

وقال لافروف أيضاً" ، مستمرون بالتنسيق مع الجانب العراقي حول القضايا الاقليمية وخاصة القضية الفلسطينية".

وأكد "ندعم موقف العراق الداعي الى السلام بين روسيا واوكرانيا".

وكشف لافروف أن الاستثمارات الروسية في مجال النفط تجاوزت 10 مليارات دولار".، موضحا أم الشركات النفطية الروسية ستلتزم بالضوابط القانونية في العراق".