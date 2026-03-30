"لاستنكار العدوان".. الصدر يدعو العراقيين للتظاهر السبت المقبل

شفق نيوز– بغداد

دعا زعيم التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري سابقاً)، مقتدى الصدر، يوم الاثنين، العراقيين إلى التظاهر في جميع المحافظات يوم السبت المقبل، استنكاراً للعدوان "الأميركي – الإسرائيلي"، على حد قوله.

وقال الصدر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "أدعو الشعب العراقي، بكل طوائفه وانتماءاته، إلى التظاهر في جميع المحافظات يوم السبت المقبل، من أجل استنكار العدوان الصهيوأميركي، وللمطالبة بإحلال السلام في المنطقة برمتها".

وطالب بأن "تكون التظاهرات سلمية، ذات تنظيم عالٍ المستوى من جميع النواحي، وأهمها السلمية ووحدة الهتاف، وألا يُرفع فيها إلا العلم العراقي فقط".

وأشار الصدر، إلى أن "التظاهرات ستبدأ في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً، حتى غروب الشمس من اليوم نفسه".

وتشهد منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن، تصعيداً عسكرياً غير مسبوق، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي والقوات الأميركية عملية عسكرية مشتركة ضد إيران في 28 شباط/فبراير 2026، رداً على ما وصفوه بـ"التهديدات الإيرانية".

ومنذ ذلك الحين، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية والقواعد والمصالح الأميركية في منطقة الخليج، بإسناد من الفصائل العراقية المسلحة، التي تبنت العديد من الهجمات داخل العراق وخارجه.