لاريجاني في النجف.. ثناء على الخدمات خلال الزيارات المليونية

شفق نيوز- النجف

بحث محافظ النجف يوسف گناوي، يوم الثلاثاء، مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، تعزيز التعاون في الزيارات الدينية والخدمات.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ النجف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ النجف يوسف گناوي، استقبل اليوم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني والوفد المرافق له".

ولفت إلى أنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين محافظة النجف وإيران، خصوصاً ما يتعلق بالزيارات المليونية".

وبين أن "لاريجاني ثمن جهود حكومة النجف، وما تقدمه من جهود استثنائية في استقبال ملايين الزائرين وتوفير الخدمات على المستوى الأمني والخدمي على مدار زيارة أربعينية الإمام الحسين".

ووصل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، يوم أمس الاثنين، إلى العاصمة بغداد، في زيارة رسمية تستمر ليومين.

ورعى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، يوم أمس الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم أمنية مع الأمين العام للمجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، فضلا عن التشديد على تأييد العراق للحوار الأمريكي الإيراني.