الاتحاد الأوروبي يتعهد بالمساعدة في إنجاح الانتخابات العراقية ومراقبتها

شفق نيوز/ تعهد الاتحاد الاوروبي، يوم الاثنين، بمساعدة العراق في إنجاح الانتخابات التشريعية المزمع إقامتها في شهر تشرين الأول المقبل.

وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الكاظمي استقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتن هوث، بمناسبة انتهاء مهام عمله، وأكّد إيلاء العراق أهمية عالية لعلاقات التعاون والشراكة مع جميع دول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات".

من جانبه هنّأ السفير هوث العراق حكومة وشعباً، بالنجاح الذي شهده مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، عادّاً إياه خطوة مهمة لإبراز دور العراق الحضاري، وتوطيد سبل التعاون في المنطقة، وفقاً للبيان.

وجدّد السفير، "التزامات الاتحاد الأوروبي بمساعدة العراق في إنجاح الانتخابات"، مؤكداً أن "بعثة أوروبية ستشارك في مراقبة تنفيذها، وكذلك في تعضيد جهود الحكومة العراقية الساعية لأن تكون هذه الانتخابات ونتائجها المعبّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".