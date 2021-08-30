سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاتحاد الأوروبي يتعهد بالمساعدة في إنجاح الانتخابات العراقية ومراقبتها

Category: سیاسة

Date: 2021-08-30T16:12:11+0000
الاتحاد الأوروبي يتعهد بالمساعدة في إنجاح الانتخابات العراقية ومراقبتها

شفق نيوز/ تعهد الاتحاد الاوروبي، يوم الاثنين، بمساعدة العراق في إنجاح الانتخابات التشريعية المزمع إقامتها في شهر تشرين الأول المقبل.

وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الكاظمي استقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتن هوث، بمناسبة انتهاء مهام عمله، وأكّد إيلاء العراق أهمية عالية لعلاقات التعاون والشراكة مع جميع دول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات".

من جانبه هنّأ السفير هوث العراق حكومة وشعباً، بالنجاح الذي شهده مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، عادّاً إياه خطوة مهمة لإبراز دور العراق الحضاري، وتوطيد سبل التعاون في المنطقة، وفقاً للبيان.

وجدّد السفير، "التزامات الاتحاد الأوروبي بمساعدة العراق في إنجاح الانتخابات"، مؤكداً أن "بعثة أوروبية ستشارك في مراقبة تنفيذها، وكذلك في تعضيد جهود الحكومة العراقية الساعية لأن تكون هذه الانتخابات ونتائجها المعبّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".

related

الكاظمي يوجه بمضاعفة جهود تأمين الانتخابات ومعالجة استهداف أبراج الطاقة

Date: 2021-06-23 13:28:56
الكاظمي يوجه بمضاعفة جهود تأمين الانتخابات ومعالجة استهداف أبراج الطاقة

الكاظمي يهاجم "الأصوات النشاز" ويؤكد: الانتخابات في موعدها

Date: 2021-03-27 16:07:37
الكاظمي يهاجم "الأصوات النشاز" ويؤكد: الانتخابات في موعدها

سارة علاوي تنتقد أداء الكاظمي وتحذر من السلاح المنفلت: الانتخابات لن تكون نزيهة

Date: 2021-07-03 14:25:54
سارة علاوي تنتقد أداء الكاظمي وتحذر من السلاح المنفلت: الانتخابات لن تكون نزيهة

الكاظمي والحلبوسي يبحثان توفير أجواء ملائمة للانتخابات المقبلة

Date: 2021-08-12 18:48:04
الكاظمي والحلبوسي يبحثان توفير أجواء ملائمة للانتخابات المقبلة

الكاظمي يجدد تمسكه بإجراء الانتخابات ويوجه رسالة للحكومة المقبلة: انتهى وقت المغامرات

Date: 2021-08-26 18:01:42
الكاظمي يجدد تمسكه بإجراء الانتخابات ويوجه رسالة للحكومة المقبلة: انتهى وقت المغامرات

تحالف الصدر يعلق على تشكيل "حزب الكاظمي" وخوضه الانتخابات المقبلة

Date: 2020-09-23 13:41:16
تحالف الصدر يعلق على تشكيل "حزب الكاظمي" وخوضه الانتخابات المقبلة

الكاظمي يتحدث عن إفشال محاولات "شيطنته" ويؤكد: لا يحق لأي حزب امتلاك السلاح

Date: 2021-05-09 19:54:02
الكاظمي يتحدث عن إفشال محاولات "شيطنته" ويؤكد: لا يحق لأي حزب امتلاك السلاح

الكاظمي يعلق على مقاطعة الصدر ويوضح حقيقة "تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ"

Date: 2021-07-18 19:23:15
الكاظمي يعلق على مقاطعة الصدر ويوضح حقيقة "تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ"