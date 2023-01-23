كيف تلقى الإطار التنسيقي قرار إعفاء محافظ البنك المركزي؟ قيادي يجيب

شفق نيوز/ علق الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية باستثناء التيار الصدري، يوم الاثنين، على قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه وتكليف محسن العلاق بدلاً عنه.

وقال القيادي البارز في الاطار حسن فدعم، لوكالة شفق نيوز، ان "الإطار التنسيقي لا يعترض على أي إجراءات من شأنها معالجة ارتفاع سعر الصرف للدولار والمحافظة على استقرار السوق".

وأضاف "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مدعوم من قبل الإطار التنسيقي بهذه الإجراءات ولا يتدخل في جزئيات وحيثيات طرق المعالجة وإنما الأمر يخضع لرأي المختصين والخبراء وتقدير الموقف المناسب من قبل رئيس الوزراء".

وصباح اليوم الاثنين، قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف من منصبه، فيما كلف علي محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة.

وكان السوداني قد اتخذ، أمس الأحد، قرارات عاجلة لـ"معالجة" سعر صرف الدولار الأمريكي إزاء العملة المحلية خلال اجتماعه باتحاد الغرف التجارية العراقية لبحث معالجات تقلّب سعر الصرف للعملة الأجنبية.

وتأتي هذه القرارات في وقت يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ارتفاعاً تدريجياً ليصل لأعلى مستوياته خلال الأيام الأخيرة حيث تخطى حاجز 165 ألف دينار لكل 100 دولار.

ورأى النائب المستقل سجاد سالم أن إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي من منصبه وتكليف محسن العلاق الذي اختاره رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي -القيادي الأبرز في الإطار التنسيقي- في حكومته الثانية محافظاً للبنك، محاولة من الإطار للاستحواذ على البنك المركزي.