كوريا تدعم "بسخاء" الصرف الصحي وتعليم الاطفال في العراق

شفق نيوز/ أعلنت منزمة اليونسيف، يوم الاثنين، أن جمهورية كوريا الجنوبية تبرعت بمبلغ 800 ألف دولار أمريكي لدعم قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم والحماية للأطفال "الأكثر ضعفاً" في العراق.

وقال مكتب اليونسيف في العراق عبر بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن جمهورية كوريا تبرت بمبلغ 800 ألف دولار أمريكي استجابة لنداء العمل الانساني من أجل الأطفال (HAC) في العراق التابع لليونيسف.

وأوضح أن هذه المساهمة ستدعم خدمات المياه والصرف الصحي، والتعليم وحماية الأطفال، التي تقدمها اليونيسف لآلاف الأطفال في العراق وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً من الذين تضرروا نتيجة لجائحة كورونا.

وفي هذا الصدد قالت ممثلة اليونيسف في العراق، شيما سين غوبتا: إن "الأطفال في العراق ما زالوا يعانون من آثار الصراعات السابقة، ومن المصاعب الحالية التي فرضتها جائحة كورونا العالمية، فضلاً عن الصعوبات الاقتصادية، وبفضل هذا الدعم السخي من جمهورية كوريا، ستتمكن اليونيسف من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للأطفال الأكثر ضعفاً في العراق، والوصول إليهم بالحماية أينما كانوا، ورعاية تعليمهم".

وأشارت إلى أن هذا الدعم سيقطع شوطاً كبيراً في النهوض بعمل اليونيسف في جميع أنحاء البلد، وتوفير امكانية وصول الأطفال، والشباب، وأسرهم، إلى خدمات التعليم والمياه والصرف الصحي والحماية الجيدة، والتي تعد خدمات بالغة الأهمية مع تعافي العراق من عقود من الصراع ومن الجائحة الحالية.