كوريا الجنوبية ترسل مبعوثا خاصا إلى العراق

أعلنت كوريا الجنوبية، يوم الخميس، عزمها إرسال مبعوث خاص إلى كل من العراق والكويت والبحرين، في إطار تعزيز التعاون مع دول الشرق الأوسط، على خلفية اضطرابات الإمدادات الناتجة عن الحرب المستمرة في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان نقلته وكالة "يونهاب"، وترجمته وكالة شفق نيوز، أن المبعوث، مون بيونغ-جون، وهو القائم بالأعمال السابق في سفارة بلاده لدى السعودية، سيزور الدول الثلاث اعتباراً من يوم الاثنين وحتى 9 أيار المقبل، بصفته مبعوثاً خاصاً لوزير الخارجية تشو هيون.

ومن المقرر أن يجري المبعوث لقاءات مع مسؤولين كبار في هذه الدول، لبحث التطورات الإقليمية الأخيرة، وتبادل وجهات النظر، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون العملي في مجالات متعددة.

وأكدت الوزارة، وفق البيان، أن هذه الخطوة تهدف إلى "تعزيز الشراكة مع الدول الرئيسية في الشرق الأوسط، في ظل استمرار الحرب وتأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية"، فضلاً عن استكشاف فرص توسيع العلاقات الثنائية بعد استقرار الأوضاع.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً منذ أواخر شباط الماضي، عقب ضربات أميركية وإسرائيلية استهدفت إيران، ما أدى إلى اتساع رقعة الصراع وتأثيره على الأسواق العالمية وسلاسل التوريد.