كورد ديالى يرحبون بحسم الدوائر الانتخابية: سنخوض الانتخابات بقائمة موحدة

شفق نيوز/ اعلن المكون الكوردي في ديالى اليوم الاحد، عن ارتياحه لحسم وتويع الدوائر الانتخابية في المحافظة، مؤكدين عزمهم خوض الانتخابات بقائمة موحدة.

وقال النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني في ديالى شيركو ميرويس لوكالة شفق نيوز، إن حسم الدوائر الانتخابية انجاز كبير تحقق باتفاق نواب ديالى لخوض المنافسة الانتخابية بما يضمن حقوق وحظوظ الجميع.

واكد ميرويس، أن حظوظ الكورد في الانتخابات القادمة كبيرة في حال خوضهم الانتخابات بقائمة موحدة وان المساعي مستمرة لتحقيق ذلك، مشيرا الى انطلاق برامج وجهود مكثفة خلال الفترات القادمة.

وبين ميرويس، أن التوزيع الجغرافي للدوائر الانتخابية قسم الى 4 دوائر انتخابية وسيتنافس المرشحون على 14 مقعدا , 10 رجال و4 نساء.

وأقر أعضاء مجلس النواب، امس السبت، الفقرة الخاصة بالدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد باستثناء الدوائر الانتخابية في محافظتي نينوى وكركوك جراء خلافات بشأنهما.

وبموجب القانون الجديد تتوزع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة بشكل مساوٍ مع عدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة.