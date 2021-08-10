كورد ديالى: سنخوض الانتخابات بعيداً عن موارد الدولة

شفق نيوز/ اكد المكون الكوردي في ديالى، يوم الثلاثاء، انه سيخوض الانتخابات النيابية في المناطق المتنازع عليها في دائرة انتخابية متعددة القوميات، بعيدا عن استغلال لموارد الدولة والمال السياسي.

وقال مسؤول إعلام مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني في خانقين، ابراهيم حسن، لوكالة شفق نيوز، ان "القوى والاحزاب الكوردية بعيدة كل البعد عن المال السياسي واستغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية وسنخوض الانتخابات بالسبل القانونية النزيهة والشفافة".

واضاف "نحن لا نملك المغريات المادية او اي نفوذ وسيطرة على موارد الدولة وليس لدينا سلاح منفلت وسنخوض الانتخابات في المناطق المتنازع لهدف رئيسي وهو إجراء انتخابات تضمن حقوق جميع الأقليات والقوميات".

وبين حسن ان "أدوات المال السياسي وموارد الدولة لن تجدي نفعا في خانقين ولن تحقق اهداف اصحابها وربما تؤثر على نتائج الانتخابات في توابع خانقين الادارية الاخرى كجلولاء والسعدية وقره تبه".

ولفت الى ان "وعي المواطن الكوردي الانتخابي لن تهزه المغريات ودعايات المشاريع الخدمية الرخيصة وهذا ما شهدته جميع الدورات الانتخابية الماضية".

ويبلغ عدد المرشحين ضمن دائرة خانقين الانتخابية "الدائرة الرابعة"، 39 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد من بينها مقعد للنساء.

فيما يبلغ مجموع الناخبين للدائرة الرابعة في خانقين وتوابعها 205 آلاف و557 ناخبا، موزعين على ثمانية مراكز تسجيل، و90 مركز اقتراع، و467 محطة اقتراع.

وتشارك ثلاثة أحزاب كوردستانية فقط في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في تشرين الأول/ أكتوبر من هذا العام، بمرشحة واحدة من النساء عن كل حزب، وهي الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني (حسك)، والحزب الديمقراطي الكوردستاني (پارتی)، والاتحاد الوطني الكوردستاني (یەکێتی)، وجميع المرشحين من النساء فقط.