كوردستان يطلب من بغداد حضور ممثل عن الإقليم في مفاوضات المياه

شفق نيوز/ طلبت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، يوم السبت، من الحكومة الاتحادية بتواجد ممثل لها في المفاوضات الدولية بشأن المياه خاصة مع تركيا وإيران.

وقال وكيل وزارة الزراعة في الإقليم كريم سليمان لوكالة شفق نيوز، إن وزيرة الموارد المائية والزراعة في حكومة إقليم كوردستان بيكرد الطالباني حضرت قبل يومين اجتماعا لجنة للمياه على مستوى العراق برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وبين سليمان، أن "وزيرة الموارد الكوردستانية طلبت من رئيس الحكومة الإتحادية بأن يكون لوزارة الزراعة والموارد في الإقليم ممثلاً في اللجان التي تتفاوض بشأن أزمة المياه مع الجانب التركي او الايراني او اي دولة اخرى".

وأوضح أن "وزارة الزراعة والموارد المائية في اقليم كوردستان تنتظر رد الحكومة الاتحادية بشأن الطلب المقدم لضرورة أن يكون هناك ممثلا للإقليم في اللجان المشكلة لحل أزمة المياه".

وانطلقت في العاصمة العراقية، اليوم السبت، مؤتمر بغداد للمياه بمشاركة دولية، في حين أفصحت وزارة الموارد المائية الاتحادية عن مناقشة "الهموم" المشتركة في المؤتمر والأفكار المطروحة لحل الأزمة المائية، وكشفت عن حضور وزاري رفيع إيراني وسوري لمناقشة الأزمة و"الأضعف" لدى الجانب التركي.