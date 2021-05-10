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كوردستان وبلجيكا تبحثان بإسهاب تحديات تواجه العراق والمنطقة

Category: سیاسة

Date: 2021-05-10T18:33:16+0000
كوردستان وبلجيكا تبحثان بإسهاب تحديات تواجه العراق والمنطقة

شفق نيوز/ تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز، تناولا خلاله جملة ملفات بينها "تحديات أمنية".

وقالت حكومة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن بارزاني رحّب بإدانة بلجيكا للهجمات الأخيرة على أربيل. كما أعربت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي عن تعازيها في "استشهاد عدد من منتسبي البيشمركة في الاعتداءات الأخيرة لإرهابيي داعش".

وكذلك ناقش الجانبان التقدم المحرز والتحديات التي تواجه برامج التطعيم بلقاحات كورونا. وحث رئيس الحكومة، نائبة رئيس الوزراء ويلمز على قيادة جهود الاتحاد الأوروبي لإغاثة اللاجئين والنازحين في إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن إمكانات الإقليم محدودة.

كما جرى في الاتصال الهاتفي التحدث بإسهاب عن التحديات الأمنية الأخيرة في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة، وتم الاتفاق للبقاء على اتصال وثيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق البيان.

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