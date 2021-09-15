سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كوردستان تعرض تأمين الانتخابات في كركوك وتؤشر تحركات لداعش

Category: سیاسة

Date: 2021-09-15T14:21:39+0000
كوردستان تعرض تأمين الانتخابات في كركوك وتؤشر تحركات لداعش

شفق نيوز/ قدمت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عرضاً الى الحكومة الاتحادية في بغداد لتأمين الانتخابات المبكرة في محافظة كركوك، والمزمع اجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

وأكد المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "ضرورة عودة البيشمركة الى كركوك بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية في بغداد"، معللاً ذلك بأن "الانتخابات بحاجة الى اجواء هادئة وانه يجب ان توفر هذه الاجواء في كركوك لانجاح العملية الانتخابية".

وشدد عادل على "وجوب وجود تنسيق عالي المستوى للسيطرة على تحركات داعش في المناطق الكوردستانية خارج الاقليم وحاليا هناك تنسيق جيد".

وتعليقا على قصف مطار اربيل الدولي قال عادل، "نحن مع التحالف الدولي في تحقيق مستمر واذا حصلنا على أدلة ضد اي طرف قام بالقصف، فأن حكومة الاقليم سوف تتخذ معها الاجراءات اللازمة".

واكد أن "حكومة الاقليم ستعمل دائما على المحافظة على امن واستقرار الاقليم".

related

الجبوري: المادة 140 لم تستطع حل مشكلة كركوك والاقليم يسيطر على آبار نفطية تابعة للمحافظة

Date: 2019-06-26 04:30:49
الجبوري: المادة 140 لم تستطع حل مشكلة كركوك والاقليم يسيطر على آبار نفطية تابعة للمحافظة

إقليم كوردستان يشارك بالحوار العراقي - الامريكي ويؤكد على أمر

Date: 2020-06-02 14:28:14
إقليم كوردستان يشارك بالحوار العراقي - الامريكي ويؤكد على أمر

المالكي يزور إقليم كوردستان ويلتقي القادة هناك

Date: 2021-08-25 08:27:24
المالكي يزور إقليم كوردستان ويلتقي القادة هناك

المتحدث باسم الصدر يهاجم "الفصائل": رحبت بالقوات الامريكية ورفضت قتال داعش تحت عنوان الدولة

Date: 2021-01-03 16:40:36
المتحدث باسم الصدر يهاجم "الفصائل": رحبت بالقوات الامريكية ورفضت قتال داعش تحت عنوان الدولة

شواني: لا يجوز اجراء تعداد سكاني في كركوك حالياً

Date: 2019-10-03 13:11:11
شواني: لا يجوز اجراء تعداد سكاني في كركوك حالياً

الدليمي: ثلاثة أطراف أحبطت محاولات لتحجيم اقليم كوردستان وتحويله لمحافظة

Date: 2021-04-01 10:48:59
الدليمي: ثلاثة أطراف أحبطت محاولات لتحجيم اقليم كوردستان وتحويله لمحافظة

بريطانيا قلقة من حرق القنصليات الايرانية في العراق وسعيدة بعلاقات اربيل وبغداد

Date: 2019-12-03 17:57:05
بريطانيا قلقة من حرق القنصليات الايرانية في العراق وسعيدة بعلاقات اربيل وبغداد

ماكرون يعلن زيارة لبغداد واقليم كوردستان نهاية العام الحالي

Date: 2019-06-20 18:03:54
ماكرون يعلن زيارة لبغداد واقليم كوردستان نهاية العام الحالي