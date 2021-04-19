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كوردستان تبعث رسالة لبغداد وتعطي موافقتها على هذه الالتزامات

Category: سیاسة

Date: 2021-04-19T14:33:22+0000
كوردستان تبعث رسالة لبغداد وتعطي موافقتها على هذه الالتزامات

 شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، موافقتها على تنفيذ التزاماتها المالية الواردة في قانون الموازنة العراقية العامة.

وجاء في بيان لدائرة الاعلام والمعلومات في حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم اعلنت في رسالة لها في 13 نيسان الجاري، موجهة الى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية العراقية، موافقتها على تنفيذ جميع الالتزامات المالية في اطار قانون الموازنة العامة العراقية لسنة 2021، مشيرة الى اتخاذ الوزارة خطوات عملية بهذا الاتجاه.

وتنص الموازنة على تسليم إقليم كوردستان 250 ألف برميل من النفط يومياً أو إيراداتها إلى جانب نصف الإيرادات المالية الأخرى للحكومة الاتحادية مقابل حصة في الموازنة تبلغ نحو 12.6 في المئة.

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