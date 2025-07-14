كواليس جلسة البرلمان.. "مشادة كلامية" بين المشهداني ونواب الإطار أدت لتأجيلها

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر نيابي، يوم الاثنين، عن وقوع مشادة كلامية داخل مجلس النواب بين رئيس البرلمان، محمود المشهداني، والنائب الأول، محسن المندلاوي، وعدد من نواب الإطار التنسيقي، تسببت بتأجيل عقد جلسة اليوم.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الخلاف نشب على خلفية التصريحات الأخيرة للمشهداني بشأن العملية السياسية والانتخابات".

وأضاف أن "عدد النواب الحاضرين في جلسة اليوم تجاوز 180 نائباً، إلا أن الخلاف أدى إلى خروج المشهداني من قاعة الجلسة، وتأجيل انعقادها إلى إشعار آخر".

وأشار المصدر، إلى أن أعضاء مجلس النواب يعقدون حالياً اجتماعاً في كافتيريا المجلس، لبحث مسألة جمع تواقيع من النواب لإقالة المشهداني من منصبه.

وقبل قليل، أصدرت رئاسة مجلس النواب، بياناً مقتضباً أكدت فيه تأجيل عقد جلسة البرلمان إلى اشعار آخر لعدم اكتمال النصاب القانوني لها.

وكان المشهداني، ظهر يوم أمس في مقابلة متلفزة، وقال أن الفترة المقبلة قد تشهد خروج تظاهرات تؤدي لحكومة طوارئ، فضلا عن وصفه الهوية العراقية بـ"السخيفة".