كواليس استجواب رئيس مجلس محافظة بغداد.. الحمداني بديلاً عن القيسي

شفق نيوز/ كشف مصدر من داخل مجلس محافظة بغداد، يوم الثلاثاء، عن اتفاق سياسي يقضي بترشيح عمار الحمداني، بديلاً عن رئيس المجلس الحالي عمار القيسي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "اتفاقاً سياسياً لجميع القوى السنية على ترشيح عمار الحمداني، بديلاً عن عمار القيسي"، مبيناً أنه "كان من المفترض عقد جلسة لانتخاب بديل عن القيسي، لكن الأخير قدم إجازة مرضية لمدة 14 يوماً ولحين عودته أجلت الجلسة".

وأضاف المصدر، أن "35 عضواً من أصل 49 عضواً في مجلس المحافظة سيصوت لصالح عمار الحمداني، وهو اتفاق نهائي من قبل جميع القوى السياسية السنية في المجلس".

وكان مجلس محافظة بغداد، قد قرر الأسبوع الماضي استجواب رئيس المجلس عمار القيسي، اليوم الثلاثاء، على خلفية سوء الإدارة والاستغلال الوظيفي، حسب ما ذكره المجلس.