كندا تعرب عن استعدادها لسحب رعاياها من السجناء الذين تسلمهم العراق من سوريا

شفق نيوز - بغداد

قال سفير كندا لدى بغداد كريستوفر بييم، يوم الثلاثاء، إن حكومة بلاده مستعدة لسحب الرعايا الكنديين من السجناء الذين تسلمهم العراق من سوريا.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وقد بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، وفقا لبيان صادر عن مستشارية الأمن القومي.

وأكد الأعرجي خلال اللقاء أن "تنظيم داعش ما يزال يشكل خطراً حقيقياً كونه فكراً أيديولوجياً، مضيفا أن "العراق قام بنقل العوائل العراقية من مخيم الهول إلى مخيم الأمل لغرض إعادة تأهيلهم، وإعادة أعداد كبيرة منهم إلى مناطقهم وإدماجهم في المجتمع".

وشدد على "أهمية التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخبارية والأمنية وتجفيف مصادر الإرهاب البشرية والمالية والإعلامية".

من جانبه، أكد السفير الكندي، "حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع العراق في مختلف المجالات، ولاسيما في الجوانب التجارية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة".

وأشار إلى "استعداد حكومته لتسلم رعاياها من السجناء الذين تم تسلمهم مؤخراً" من سوريا".

وفي شهر شباط/فبراير الماضي شرعت القوات الأميركية بنقل عناصر تنظيم داعش من سجون شمال شرق سوريا مع تزايد المخاوف الامنية حول امكانية فرارهم جراء التوترات التي حدثت بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والقوات الحكومية.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، في الشهر ذاته، إكمال مهمة نقل معتقلي تنظيم داعش من شمال شرق سوريا إلى العراق، في عملية استمرت 23 يوماً.