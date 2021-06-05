سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كندا تبدي استعدادها لإرسال مبعوثين لمراقبة الانتخابات العراقية

Category: سیاسة

Date: 2021-06-05T08:28:01+0000
كندا تبدي استعدادها لإرسال مبعوثين لمراقبة الانتخابات العراقية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، أن كندا رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن إرسال مبعوثين دوليين لمراقبة الانتخابات العراقية المقبلة، واستعدادها لإرسال مراقبين كنديين.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وزير الخارجية فؤاد حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الكنديّ مارك غارنو، أكد فيه استمرار دعم الحكومة الكندية للعراق، والمساعدة في تثبيت الاستقرار، ودور ومساهمات كندا في بعثتي الناتو والتحالف الدولي ضد داعش.

وأشار الوزير الكندي، بحسب البيان، إلى أهمية اجتماعات روما المُزمع عقدها نهاية الشهر الجاري والتي يحضرها العديد من وزراء خارجية أعضاء دول التحالف الدولي لمُحارية تنظيم داعش، ودعم جُهُود العراق في القضاء على بقايا التنظيم؛ وتحقيق بيئة آمنة، ومُستقِرَّة تُساهِم في عودة جميع النازحين إلى مُدُنهم الأصليّة.

وثمن غارنو "الدور المهم الذي تلعبه الحكومة العراقيّة في تقارب وجهات النظر بين دول المنطقة ومنها العلاقات الإيرانيّة السعوديّة"، مُشيراً إلى أنَّ الحكومة العراقيَّة "لعبت دوراً محورياً في حلحلة الأزمات التي تعرّضت لها المنطقة، وكانت عنصراً فاعلاً في تحقيق التهدئة، وتثبيت الاستقرار".

وأبدى ترحيبه بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة العراقيّة، والتصويت على قانون الموازنة وتحسين العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

من جانبه، أعرب الوزير فؤاد حسين، عن تطلّع العراق إلى المزيد من التعاون وتبادل الخبرات، وضرورة التواصل والتنسيق في المجال الدوليّ حول القضايا المشتركة.

 

related

الأعرجي يدعو كندا للمشاركة بإعمار سنجار

Date: 2021-04-26 13:06:45
الأعرجي يدعو كندا للمشاركة بإعمار سنجار

كندا تراقب عن كثب الهجمات على البعثات الدبلوماسية في العراق

Date: 2020-10-02 09:50:53
كندا تراقب عن كثب الهجمات على البعثات الدبلوماسية في العراق

بغداد تستدعي القائم بالاعمال الامريكية في العراق بشأن قصف مواقع عسكرية

Date: 2019-08-23 19:15:58
بغداد تستدعي القائم بالاعمال الامريكية في العراق بشأن قصف مواقع عسكرية

عبد المهدي وآل ثاني يبحثان عدة ملفات في الدوحة

Date: 2019-05-29 20:10:09
عبد المهدي وآل ثاني يبحثان عدة ملفات في الدوحة

العراق يسلم تركيا مذكرة احتجاج شديدة اللهجة

Date: 2020-08-12 14:28:15
العراق يسلم تركيا مذكرة احتجاج شديدة اللهجة

روسيا "مهتمة" بمشاركة العراق في مؤتمر استانة

Date: 2019-06-17 18:27:26
روسيا "مهتمة" بمشاركة العراق في مؤتمر استانة

برلمانية تعزو سبب انهيار تجهيز الطاقة بالعراق لمجيء مسؤول جديد

Date: 2020-01-30 09:41:40
برلمانية تعزو سبب انهيار تجهيز الطاقة بالعراق لمجيء مسؤول جديد

الحلبوسي يحذر من سيناريوهاتٍ "غامضةٍ ومرعبة" تفضي "للمجهولِ" بالعراق

Date: 2020-08-30 07:32:37
الحلبوسي يحذر من سيناريوهاتٍ "غامضةٍ ومرعبة" تفضي "للمجهولِ" بالعراق