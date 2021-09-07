كم دولة ومنظمة ستشارك في مراقبة الانتخابات العراقية؟

شفق نيوز/ كشفت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، الثلاثاء، عن عدد الدول والمنظمات التي ستشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقالت مساعدة الناطق باسم المفوضية نبراس ابو سودة لوكالة شفق نيوز إن "76 منظمة ودولة عربية وأجنبية ستشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية".

وأضافت أن مفوضية الانتخابات، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، دعت هذه الدول والمنظمات للمشاركة في رقابة الانتخابات.

وأشارت أبو سودة إلى أن 100 مراقب وصلوا بالفعل من دول الاتحاد الأوروبي يوم أمس الاثنين، والتقوا مع مجلس المفوضين للإطلاع على سير التحضيرات للانتخابات.

أما بخصوص مراقبي الأمم المتحدة، قالت أبو سودة إن 130 مراقباً دولياً سيتولون مراقبة عملية الاقتراع في جميع محافظات البلاد، منوهة إلى أن المفوضية لن تفرض على المراقبين التواجد في أماكن معينة.

وتأتي دعوة كل هذه الدول والمنظمات لمراقبة عملية الاقتراع في 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل لإضفاء المزيد من الشفافية عليها.

وخلال الانتخابات السابقة، جرى الحديث بشكل متكرر عن عمليات تزوير شابت العملية، إلا أن حكومة مصطفى الكاظمي تعهدت مرارا بإجراء الانتخابات المقبلة في أجواء آمنة ونزيهة.