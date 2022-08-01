"كفى دماً".. العامري يوجه نداءً الى الاطاريين والصدرين

شفق نيوز/ وجه رئيس تحالف الفتح هادي العامري، يوم الإثنين، نداء جديداً للتيار الصدري والإطار التنسيقي لـ"ضبط النفس"، محذراً أن التحشيد الجماهيري قد يخرج عن السيطرة ويفضي الى العنف.

وقال العامري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "في اجواء التصعيد الاعلامي من خلال البيانات والبيانات المضادة ، والتي تدعو الى الحشد الجماهيري، وقد تخرج عن السيطرة وتفضي الى العنف، اكرر ندائي مخلصاً الى الاخوة في التيار الصدري والى الاخوة في الاطار التنسيقي ان يغلبوا منطق العقل والحكمة وضبط النفس والتأني وتقديم مصلحة البلاد والعباد من خلال الحوار الجاد والبناء، للتوصل الى حلول لنقاط الاختلافات فيما بينهما".

وأشار العامري، إلى أن "الدماء العراقية عزيزة على الجميع ، وقد قدم الشعب العراقي العزيز من سبعينيات القرن الماضي الى هذا اليوم دماء غزيرة وعزيزة"، مشدداً "كفى دماً، ورفقا بالدم العراقي فهو امانة في اعناق الجميع، ومسؤولية سفكه يتحملها الجميع".

وختم بالقول، "اقسم عليكم بمصاب ابي عبد الله الحسين، ان تركنوا الى التفاهم والحوار، الله الله بالعراق ، الله الله بالشعب العراقي ، الله الله بالدم الحرام في الشهر الحرام".

ويترقب الشارع العراقي لما سيؤول إليه الوضع في العاصمة بغداد، وذلك بعد دعوات مضادة من زعيم التيار الصدري من جهة، وقوى الإطار التنسيقي الشيعي من جهة أخرى للتظاهر أمام أسوار الخضراء وداخلها.

ويشتد الخلاف بين الصدريين الذي يعتصمون في مقر البرلمان العراقي بالمنطقة الخضراء، والإطار التنسيقي الذي دعا أنصاره للتظاهر قربها.

وكان الصدر أعلن "تحرير" المنطقة الخضراء، ودعا العراقيين للمشاركة بتغيير النظام السياسي والدستور في العراق.

فيما دعت اللجنة التحضيرية لتظاهرات الإطار التنسيقي، أنصارها إلى التظاهر عند الخامسة عصرا أمام أسوار الخضراء، مبينة أنها ستكون بحضور قيادات في الإطار والحشد الشعبي، ولن تحمل أية شعارات مناوئة للصدر، وإنما ضد حكومة مصطفى الكاظمي، حيث سيتم قطع طريق المطار، حتى يضمنون عدم سفره.