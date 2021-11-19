كـ"بادرة حسن نية".. الصدر يعلن حل "لواء يوم الموعود"

شفق نيوز/ أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الجمعة، حل تشكيل "لواء اليوم الموعود" وغلق مقراته.

وقال الصدر في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "كبادرة حسن نية مني أنا: (مقتدى الصدر).. أعلن حل تشكيل ((لواء اليوم الموعود)).. وغلق مقراته، ولولا أنهم سلموا سلاحهم لسرايا السلام سابقا أو ما يسمى حاليا، لواء 313 و314 و315 في سامراء، لأمرتهم بتسليم سلاحهم وأطاعوا فهم ما زالوا مخلصين لنا ولوطنهم".

وأضاف، "إن وجد فعليهم بتسليمه خلال مدة 48 ساعة عسى أن تكون هذه الخطوة بداية لحل الفصائل المسلحة وتسليم أسلحتهم وغلق مقراتهم، بل وتكون رسالة أمان وسلام للشعب كافة، فعلى مسؤول اللواء تنفيذ هذا القرار".

وأمس الخميس، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مجموعة شروط لإشراك القوى السياسية الشيعية الخاسرة بالانتخابات في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة أبرزها حلّ الفصائل المسلحة كافة.