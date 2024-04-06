كشف لتفاصيل الاتفاقات والمباحثات.. السوداني عن نيجيرفان بارزاني: "إنه عامل استقرار في العراق"

شفق نيوز/ يعمل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، على احتواء الإشكالات المتزايدة بين بغداد وكوردستان، مع قرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بمرتبات الموظفين والانتخابات المحلية في الإقليم، كما تأتي الزيارة قبيل أيام من توجه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إلى واشنطن، يجري فيها مباحثات مع الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن.

وأجرى بارزاني مباحثات فور وصوله بغداد اليوم السبت، مع السوداني، بحث فيها البرنامج الحكومي، وتنفيذ الاتفاقات السياسية، بالإضافة الى حل الإشكالات المتعلقة بين بغداد وأربيل، وعلى رأسها ملفات النفط والموازنة ورواتب الموظفين.

"حل المشكلات وفق الاتفاقات"

وبهذا الصدد يقول المتحدث باسم رئاسة اقليم كوردستان دلشاد شهاب لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع بحث بشكل رئيسي تنفيذ الاتفاق الذي تشكلت بموجبه الحكومة الحالية، وهو على أساس اتفاق سياسي بين أطراف ائتلاف ادارة الدولة، ويتضمن هذا الاتفاق المجالات الإدارية والسياسية والتشريعية والعلاقات في المجال الاقتصادي والنفط والثروات الطبيعية، بالإضافة إلى الملفات الأمنية والتنسيق بين الجانبين. لا يمكننا القول أن برنامج الاتفاق نُفذ بشكل كامل، أو لم يُنفذ أي شي منه".

وأضاف أن الرئيس نيجيرفان بارزاني أكد في اللقاء أن الإقليم كان ومازال يدعم رئيس الوزراء الاتحادي في تنفيذ هذا البرنامج، واكد ايضا على ايجاد آلية مناسبة لحل القضايا المتعلقة باقليم كوردستان، ويكون ذلك سببا لاستقرار العراق واستحصال الحقوق الدستورية لشعب كوردستان".

وتابع شهاب أن الجانبين اتفقا "على تنفيذ هذا البرنامج وقد تم اتخاذ خطوات لذلك، وحتى اذا كان هناك تأخير او عرقلة، فالمهم هو ان هناك ارادة قوية من قبل رئيس الوزراء الاتحادي لتنفيذ البرنامج كما هو، وابدى رئيس الاقليم دعمه لإنجاح البرنامج وتحدث باهمية على الخطوة التي تم اتخاذها لحل مشكلة رواتب موظفي الإقليم وهي نتيجة للمباحثات التي حصلت والزيارات المتبادلة بين وفود حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية ورئيس الإقليم عبر شكره لرئيس الوزراء الاتحادي على تعاونه لحل هذه المشاكل، كما أن الأخير اكد على تقديره لدعم رئيس الاقليم وثمن دوره كعامل استقرار في العراق وعامل فعال في تقوية العلاقات بين جميع الأطراف بين مؤسسات اقليم كوردستان والمؤسسات الاتحادية".

"بشكل عام كل المسائل المتعلقة بالمجال القضائي والتشريعات واصدارات القوانين الأساسية المتعلقة بعموم العراق أو تخص اقليم كوردستان، بالإضافة إلى قانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز والمجلس الاتحادي موجودة في اتفاق ائتلاف ادارة الدولة، وجزء منها في البرامج الحكومي، وقد تم التصويت عليها من قبل مجلس النواب، لذا حل هذه المشاكل عموما كانت المحور الأساسي في تأكيد تنفيذ البرنامج الحكومي، وأن الجانبين اتفقا على تنفيذه واتخاذ خطوات باتجاه حل المشاكل"، يقول المتحدث باسم رئاسة الإقليم.

كما أكد شهاب أن "رئيس الوزراء الاتحادي أكد على الدور الفعال والمؤثر لرئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في تقريب وجهات النظر بشكل يدحض التفكير المعتقد ان عدم الاستقرار في جهة هو جيد للجهة الأخرى، حيث ان عدم استقرار في اقليم كوردستان سيكون له الانعكاس المباشر على الوضع في العراق والعكس صحيح، لذا هناك سبيل واحد هو التوافق حول القضايا ونحل المشاكل والسيد السوداني ثمن دور رئيس الاقليم في تطوير هذه العلاقات".

وبشأن زيارة السوداني إلى واشنطن، قال شهاب: إن هذه الزيارة مهمة وتم الحديث عن أهميتها، وأن تكون لمصلحة العراق بجميع مكوناته ومواطنيه وأرضه وسيادته في هذا الوضع المعقد الذي تمر فيه المنطقة بشكل عام، اضافة الى حماية امن واستقرار العراق، وان لا يكون جزءاً من المشاكل في المنطقة، فالعلاقات بين الولايات المتحدة والعراق مهمة ولها تأثير على جميع الجوانب، بخاصة أن للعراق دوره في المعادلات الدولية والإقليمية".

وحول ملف الانتخابات البرلمانية في كوردستان، قال شهاب، إن هذه مسألة داخلية لاقليم كوردستان، وصحيح ان المؤسسات الاتحادية لها دور في دعم المفوضية وتوفير الارضية المناسبة، لكن اجراء الانتخابات وموعدها مسألة داخلية، والحديث عليها غير متعلق بالجهات الاخرى، حيث ان الجميع يؤكد دعمه لاجراء الانتخابات لكن آلية إتمامها وموعدها يتعلق باقليم كوردستان ويجب الحديث حولها بين الجهات السياسية الكوردستانية مع المؤسسات الرسمية في الإقليم، ومحاولة ايجاد حل مناسب لها.

وقال إن "هناك هدفاً مشتركاً لدى الجميع وهو ضرورة اجراء الانتخابات، والنهج الصحيح لدى رئاسة الاقليم هو توصل الاطراف الى صيغة مناسبة وأي خطوة اتخذتها رئاسة الاقليم حتى الان حول مسألة الانتخابات كانت بالتشاور مع جميع الاطراف وسيكون ايضا في المستقبل".