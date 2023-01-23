كشف كواليس تغيير محافظ البنك المركزي.. السوداني يمنح العلاق مهلة ثلاثة أشهر

شفق نيوز/ كشف قيادي بارز في الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، عن كواليس قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعفاء محافظ البنك المركزي وتكليف علي محسن العلاق بدلا عنه.

وقال القيادي، لوكالة شفق نيوز، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، ان "قرار اعفاء محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، تم بالاتفاق ما بين قادة الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال اجتماعهم، ليلة امس، في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري".

وبين ان "قرار الاعفاء تم بتصويت أغلبية قادة الاطار وكان مدعوماً من قبل رئيس الوزراء، واختيار علي محسن العلاق محافظا للبنك المركزي، تم بتصويت الهيئة القيادية للاطار التنسيقي، وأيضا السوداني كان داعماً لهذا الاختيار".

ولفت إلى منح العلاق مهلة ثلاثة أشهر لتقييم عمله وادائه، وحضر الاجتماع مع قادة الاطار والسوداني بعد الاتفاق على تكليفه بهذه المهمة".

وصباح اليوم الاثنين، قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف من منصبه، فيما كلف علي محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة.

وكان السوداني قد اتخذ، أمس الأحد، قرارات عاجلة لـ"معالجة" سعر صرف الدولار الأمريكي إزاء العملة المحلية خلال اجتماعه باتحاد الغرف التجارية العراقية لبحث معالجات تقلّب سعر الصرف للعملة الأجنبية.

وتأتي هذه القرارات في وقت يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ارتفاعاً تدريجياً ليصل لأعلى مستوياته خلال الأيام الأخيرة حيث تخطى حاجز 165 ألف دينار لكل 100 دولار.