كشف عن إجراء سنوي.. مصدر: الحكومة لم تُبلّغ بخفض الدبلوماسيين الأمريكيين

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي مطلع، يوم الخميس، حقيقة تخفيض السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد عدد دبلوماسييها بسبب تهديدات أمنية، ومخاوف من استهدافها بعملية نوعية في الذكرى السنوية لاغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

وأبلغ المصدر وكالة، شفق نيوز؛ ان "الحكومة العراقية، لم تبلغ لغاية الساعة بشكل رسمي، بتخفيض عدد الدبلوماسيين في السفارة الأمريكية، لأسباب أمنية او غيرها"، لافتا إلى أن "هذا الانباء مازالت اعلامية فقط".

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "سفارة الولايات المتحدة في بغداد، دائما ما تشهد مع قرب نهاية كل سنة، سفر العديد من موظفي السفارة، لقضاء اجازة أعياد الميلاد مع عائلاتهم"، مشيرا إلى أن "هذا التخفيض مؤقت ولفترة قصيرة وليس لمدة طويلة".

وكانت مجلة بوليتيكو الأميركية، أفادت أمس الأربعاء، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب، قررت سحب نحو نصف عدد الدبلوماسيين من السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد.