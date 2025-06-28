كشف عن تغييره المصرف.. الحشد الشعبي: الرواتب ستطلق بعد أيام

شفق نيوز – بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم السبت، أن رواتب الحشد الشعبي "مؤمنة" وستطلق منتصف الأسبوع الجاري.

وذكر مدير الدائرة المالية والادارية في الهيئة، حسين إسماعيل، لموقع الحشد الشعبي، وورد لوكالة شفق نيوز، أن "رواتب مجاهدي الحشد الشعبي ستطلق منتصف الأسبوع الجاري"، مبيناً أنه "تمت طباعة البطاقات الجديدة من مصرف النهرين بدل مصرف الرافدين".

وأوضح إسماعيل، أنه "يجري العمل حالياً على السلف ونضغط من أجل إطلاقها".

وأول أمس الخميس، كشفت مصادر مطلعة، عن توقف صرف رواتب هيئة الحشد الشعبي بعد يومين من إطلاقها لأسباب مجهولة، وفيما عزا مصدر في الهيئة الإشكال إلى خلل فني، أشار آخر إلى أن هذا التوقف يحصل لـ"أول مرة"، ما أثار قلقاً في أوساط المنتسبين.

لكن بحسب مصدر من داخل هيئة الحشد قال لوكالة شفق نيوز، إن "هناك خللاً فنياً وراء التوقف، ويجري العمل على حله".

بينما أكد آخر للوكالة، أن "وقف بطاقات صرف رواتب الحشد الشعبي تحصل لأول مرة، وسط مخاوف من تدخل سياسي وخلافات تتصاعد تنعكس على هذا الملف".

وأكدت المصادر، أن "قادة الإطار التنسيقي وكذلك قيادات هيئة الحشد يجرون اتصالات مع وزيرة المالية ورئيس الوزراء من أجل حل هذه الأزمة قبل تفاقمها ويكون لها تداعيات على الشارع من قبل جمهور مقاتلي الحشد الشعبي".

بدورها، قالت المديرية العامة للإدارة والمالية في هيئة الحشد الشعبي، في بيان الأربعاء الماضي، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رواتب مجاهدي الحشد الشعبي مؤمنة بالكامل ولا توجد أية إشكالات مالية بشأنها، وسيتم صرفها في وقت قريب بعد استكمال الإجراءات الإدارية المعتادة".