كشف عن بروتوكول "مائي" سيعرضه الكاظمي على اردوغان.. وزير الموارد: لن نجامل على حساب العراق

شفق نيوز/ شدد وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، يوم الإثنين، على عدم السماح بـ"المجاملة" على حساب حقوق العراق المائية، وفيما تحفظ على ذكر أرقام الخزين المائي والإطلاقات التركية للمياه، أكد أن حاجة المواطن والفلاح ستلبى من المياه هذا الموسم والمقبل.

وقال الحمداني ردا على سؤال لوكالة شفق نيوز خلال مؤتمر صحفي ان "الوزارة اخذت على عاتقها أن تتحفظ عن ذكر الأرقام سواء بما يتعلق بالكمية الخزنية او الاطلاقات المائية من تركيا لانها لا تخدم المواطن ولا تهمه وانما ما يهمه هو هل سيلبي الخزين المائي احتياجاته".

واضاف الحمداني ان "الوزارة حريصة على المحافظة على كمية الخزين وهو يمثل الأمن المائي القومي"، واعدا المواطن والفلاح بأنه سيلبي حاجته من المياه لهذا الموسم والمقبل والمواسم الأخرى".

واشار الى ان "مجلس الوزراء صوت على صيغة بروتوكول للتعاون مع تركيا يضمن فيه حصة العراق سيتم طرحها خلال زيارة رئيس الوزراء المرتقبة لتركيا"، مبينا أنه "ستكون هناك مفاوضات جدية لضمان حقوق العراق المائية" .

وبين وزير الموارد أنه "لا توجد مجاملة ولا نسمح لاي شخص ان يجامل على حساب حقوق العراق المائية"، لافتا الى أن "الوزارة ستحصل هذه الحقوق بالكامل كما ان هناك ارادة حقيقية بين الدولتين للتوصل لاتفاق مع هذا الموضوع".