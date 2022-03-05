كشف أسباب رفع جلسة البرلمان بعد نصف ساعة على عقدها

شفق نيوز / كشف النائب عن كتلة الجيل الجديد، أوميد محمد، يوم السبت، عن أسباب رفع جلسة البرلمان، بعد عقدها بأقل من نصف ساعة.

وشهدت جلسة البرلمان التي عقدت بوقت سابق من اليوم، برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 265 نائباً، التصويت بأغلبية الحضور على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "بعض الكتل السياسية لم تقدم مرشحيها لعضوية اللجان النيابية".

وأضاف أن "النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، كان قد طلب من الكتل السياسية تقديم أسماء مرشحيها خلال 48 ساعة، لتولي اللجان الدائمة وعددها 25 لجنة داخل مجلس النواب".

وأشار محمد، إلى أن "بعد إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، سيتم حسم الأمر، خلال مدة 3 أيام".