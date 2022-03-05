سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كشف أسباب رفع جلسة البرلمان بعد نصف ساعة على عقدها

Category: سیاسة

Date: 2022-03-05T09:49:27+0000
كشف أسباب رفع جلسة البرلمان بعد نصف ساعة على عقدها

شفق نيوز / كشف النائب عن كتلة الجيل الجديد، أوميد محمد، يوم السبت، عن أسباب رفع جلسة البرلمان، بعد عقدها بأقل من نصف ساعة.

وشهدت جلسة البرلمان التي عقدت بوقت سابق من اليوم، برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 265 نائباً، التصويت بأغلبية الحضور على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "بعض الكتل السياسية لم تقدم مرشحيها لعضوية اللجان النيابية".

وأضاف أن "النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، كان قد طلب من الكتل السياسية تقديم أسماء مرشحيها خلال 48 ساعة، لتولي اللجان الدائمة وعددها 25 لجنة داخل مجلس النواب".

وأشار محمد، إلى أن "بعد إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، سيتم حسم الأمر، خلال مدة 3 أيام".

related

دولة القانون: رئاسة البرلمان لم تلتزم بوعدها باستئناف الجلسات

Date: 2021-08-02 13:27:27
دولة القانون: رئاسة البرلمان لم تلتزم بوعدها باستئناف الجلسات

البرلمان العراقي يصوت على لجانه "بشكل اولي" الخميس المقبل

Date: 2022-02-27 12:18:12
البرلمان العراقي يصوت على لجانه "بشكل اولي" الخميس المقبل

الحلبوسي يعلن تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب

Date: 2020-12-29 10:11:18
الحلبوسي يعلن تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب

اكثر من 170 نائبا يحشدون لقرار يلزم باختيار رئيس حكومة وفق مواصفات محددة

Date: 2019-12-16 12:32:18
اكثر من 170 نائبا يحشدون لقرار يلزم باختيار رئيس حكومة وفق مواصفات محددة

وزير المالية ووكيله يشاركان بجلسة البرلمان العراقي

Date: 2022-02-28 09:56:40
وزير المالية ووكيله يشاركان بجلسة البرلمان العراقي

بعد اصابة نواب بكورونا .. هل سيعلق البرلمان العراقي اعماله وجلساته؟

Date: 2020-06-17 22:29:13
بعد اصابة نواب بكورونا .. هل سيعلق البرلمان العراقي اعماله وجلساته؟

البرلمان يشدد على اجراء انتخابات كركوك بموعدها رغم إرث "ثلاث حقب"

Date: 2019-06-24 15:22:41
البرلمان يشدد على اجراء انتخابات كركوك بموعدها رغم إرث "ثلاث حقب"

البرلمان العراقي يصوت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية

Date: 2021-03-18 16:16:12
البرلمان العراقي يصوت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية