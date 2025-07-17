كشف خفايا "هايبر ماركت" الكوت.. كيف كان قبل فاجعة الأربعاء؟

شفق نيوز- واسط

كشف محافظ واسط محمد جميل المياحي، يوم الخميس، عن تفاصيل جديدة تتعلق بـ"هايبر ماركت" في مدينة الكوت، الذي تعرض لحريق كبير أدى لسقوط عشرات الضحايا، فيما أشار إلى أن نتائج التحقيق بالحادثة ستعلن خلال أسبوع.

وقال المياحي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز: "لا بد أن نكون واضحين بتفسير هذه الحوادث أمام الشعب.. هذا الماركت هو ملك خاص وكان (أرض سكنية) وتحول لتجارية وتم افتتاحها قبل سنتين وكانت مطعم".

وأضاف أن "صاحب الملك مخالف لكل الاجراءات وليست لديه إجازة بناء، وهو إما أن يكون متحايلاً أو بعض الدوائر المعنية غضت النظر عنه"، لافتاً إلى أنه "لا يمتلك أي إجازة استثمارية لا من البلدية ولا من الاستثمار".

وأوضح المياحي، أن "البناية كانت (مطعم) وبليلة وضحاها تحولت لـ(مركز تجاري) مملوء بالبضائع ولم يكن مصمماً لهذه الأعداد، وتم افتتاحه دون موافقات".

ولفت إلى أن "نجل صاحب (هايبر ماركت)، كان أحد الضحايا، وتوفى بالاضافة لبعض أفراد عائلته"، مشيراً إلى أن "الضحايا كانوا محجوزين داخل الحمامات والمخازن أغلقوها على نفسهم، لذلك لم تكن هناك فرصة للوصول إليهم وإنقاذهم".