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كشف تفاصيل زيارة رئيس الاستخبارات التركي الى بغداد

Category: سیاسة

Date: 2022-09-11T17:59:07+0000
كشف تفاصيل زيارة رئيس الاستخبارات التركي الى بغداد

شفق نيوز/ كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الأحد، عن تفاصيل الزيارة غير المعلنة لرئيس جهاز الاستخبارات التركي، هاكان فيدان السرية الى العاصمة العراقية بغداد.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "فيدان أجرى ثلاثة اجتماعات فقط، الأول مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثاني مع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، والثالث مع زعيم تحالف السيادة خميس الخنجر".

وبينت أن "فيدان تباحث خلال اجتماعاته ملف محاربة حزب العمال الكوردستاني، وملف المياه، إضافة إلى بحث إمكانية تزويد أنقرة للعراق بعدد من المعدات العسكرية، كما تمت مناقشة الازمة السياسية وإمكانية لعب تركيا دوراً في تهدئة الأوضاع وتقريب وجهات النظر بين بعض الأطراف السياسية".

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