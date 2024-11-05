أكسيوس: واشنطن حذرت بغداد من أن إسرائيل قد تهاجم العراق إذا لم يمنع الهجوم الإيراني

شفق نيوز/ افادت موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بأن الولايات المتحدة تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة مع الحكومة العراقية بهدف منع إيران من تنفيذ هجوم محتمل على إسرائيل عبر الأراضي العراقية.

وذكر تقرير لـ"أكسيوس"، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن، تواصلا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لمناقشة هذا التهديد المحتمل، وضغطا عليه لوقف هجمات الميليشيات المدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية المتمركزة في العراق.

وأبلغ سوليفان وبلينكن السوداني بضرورة عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية كنقطة انطلاق للهجمات على إسرائيل. وفي هذا السياق، حذرت واشنطن بغداد من احتمال تنفيذ إسرائيل هجمات في العراق إذا لم تتخذ الحكومة العراقية إجراءات لمنع هذه الهجمات.

كما أشارت التقارير إلى أن الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية رصدت نقل الحرس الثوري الإيراني طائرات مسيرة وصواريخ إلى ميليشيات شيعية في العراق، ما يعزز مخاوف تصعيد التوترات في المنطقة.

ورغم التحذيرات العلنية والخاصة التي وجهتها واشنطن إلى طهران، أكد مسؤولون أمريكيون أن إيران لم تظهر حتى الآن أي استعداد للتخفيف من التصعيد أو لوقف تحركاتها.