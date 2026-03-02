أكسيوس: ترمب تحدث مع بارزاني وطالباني حول الحرب على إيران

شفق نيوز- واشنطن

أفاد موقع أكسيوس نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أجرى، يوم الأحد 1 آذار اتصالين هاتفيين مع قيادات كوردية في العراق لبحث الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران وما قد يليها.

وبحسب أكسيوس، شملت الاتصالات زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، وذلك بعد يوم من إجازة ترمب حملة القصف على إيران.

وبحسب تقرير أكسيوس ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن أهمية الاتصالات تعود إلى امتلاك إقليم كوردستان آلاف المقاتلين على الشريط الحدودي مع إيران، وسيطرته على مناطق تعد استراتيجية مع تطور مسار الحرب، إضافة إلى الروابط الوثيقة بين كورد العراق والأقلية الكوردية في إيران.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع على فحوى المكالمات وصفه لها بأنها "حساسة"، رافضاً الخوض في تفاصيل محتواها.

وعند سؤالها عن الاتصالات تحديداً، امتنعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت عن مناقشة التفاصيل، مكتفية بالقول إن ترمب كان على تواصل مع "كثير من الحلفاء والشركاء في المنطقة" خلال الأيام الماضية.

وتعرضت اربيل التي تضم قاعدة عسكرية أميركية في مطارها الدولي لعشرات الضربات عبر صواريخ وطيران مسير منذ بدء التوتر العسكري