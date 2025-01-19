كسر نصاب جلسة البرلمان قبيل التصويت على موازنة 2025

شفق نيوز/ شهدت جلسة مجلس النواب، يوم الأحد، كسرا للنصاب عبر خروج النواب من القاعة، بعد الوصول للتصويت على فقرة بقانون الموازنة الاتحادية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن، الجلسة المنعقدة تصويت على قانون جهاز المخابرات والموازنة الاتحادية، شهدت كسر النصاب القانوني لها، عبر خروج النواب من قاعة الجلسة.

وأضاف أن، خروج النواب، جاء بعد التصويت على فقرات قانون جهاز المخابرات، والوصول للتصويت على قانون الموازنة.

وكان عضو اللجنة المالية مصطفى سند، قال في منشور له، وأطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية تصوت على تمرير تعديل الموازنة كما ورد من الحكومة (زيادة كلف الإقليم) بدون أي تعديل ولا إضافة".

وأضاف أن "التصويت تم بواقع 10 أصوات من أصل 17 صوتا، وأنا من ضمن الرافضين للتصويت، لذلك أدعو الأخوة والأخوات النواب لعدم التصويت على الموازنة في البرلمان".

وتتضمن المادة 12 من مشروع قانون الموازنة المالية تعويض حكومة إقليم كوردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط في الإقليم.