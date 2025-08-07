كريستيان سكوغ يباشر مهامه ممثلاً جديداً لليونيسف في العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلنت منظمة اليونسيف، اليوم الخميس، أن "كريستيان سكوغ" قدم أوراق اعتماده كممثل جديد لمنظمة اليونيسف في العراق إلى وزير الخارجية فؤاد حسين.

وقال سكوغ في تصريح نشرته المنظمة على موقعها الرسمي، "أتشرف بالالتحاق بمنظمة اليونيسف في العراق لخدمة الأطفال والشباب في جميع أنحاء البلاد، وإنني أتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع حكومة العراق، وشركائنا في الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز حقوق الأطفال وبناء مستقبل أفضل لكل طفل."

وبحسب المنظمة، يتمتع سكوغ بخبرة تتجاوز 30 عاماً في مجالات التنمية الدولية، والاستجابة الإنسانية، وحقوق الإنسان، وكرّس مسيرته المهنية لتعزيز رفاه الأطفال، حيث ترأس برامج اليونيسف في عدة سياقات خاصة من خلال شراكات فعالة مع الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء التنمويين.

وقبل تسنمه مهامه في العراق، شغل سكوغ منصب ممثل اليونيسف في سريلانكا (2021–2025)، والمكسيك (2016–2021)، وغواتيمالا (2012–2016)، وموريتانيا (2007–2011)، كما تولى منصب نائب ممثل اليونيسف في هايتي بين عامي 2005 و2007.

وفي مراحل سابقة من مسيرته، كان نقطة الاتصال الرئيسية لليونيسف مع اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، حيث عمل عن قرب مع وكالات الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات غير الحكومية الدولية لتعزيز آليات التنسيق والاستجابة الإنسانية العالمية.

وعمل سكوغ أيضاً مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وشغل فيه منصب المنسق الإقليمي في كل من شرق أفغانستان ومنطقة جزر الملوك في إندونيسيا، كما تولى عدة مناصب في مقرات الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف.

ويحمل سكوغ درجة الماجستير في التنمية الاقتصادية ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد الكمي من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، وهو سويدي الجنسية، ومتزوج وله طفلان.

وتقول المنظمة، إن ممثلها الجديد في العراق، سيتولى قيادة جهود اليونيسف في دعم حكومة العراق للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل، بالتعاون مع الشركاء في الأمم المتحدة وغيرهم من المعنيين، لضمان تمتع كل طفل في العراق، لا سيما الأكثر حرماناً، بالحق في البقاء والنماء وتحقيق إمكاناته الكاملة.