كرم: منصب رئيس الجمهورية استحقاق لشعب كوردستان وليكن "الحكم الفصل" في برلمان الإقليم

شفق نيوز / اعتبر عرفات كرم، مسؤول ملف العراق في مقر رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاثنين، منصب رئاسة الجمهورية العراقية استحقاق انتخابي لشعب كوردستان، داعيا أن يكون برلمان الإقليم هو "الحكم الفصل" في مسألة الاختيار كـ"حل توافقي".

وقال عرفات كرم، في تغريدة على موقع تويتر وتابعتها وكالة شفق نيوز إن "منصب رئيس الجمهورية استحقاقٌ انتخابي لشعب كوردستان".

وأضاف كرم "فإذا أردتم حلاً توافقياً فليكنْ برلمان الإقليم هو الحكم الفصل، حتى لا نُتَهَمَ بعرقلةِ تشكيل الحكومة".

وكان الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي دعا، اليوم الاثنين، الكتل الكوردية للتوافق وحسم مرشحها لمنصب رئيس الجمهورية، بعد اتفاق الإطار التنسيقي الشيعي على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين أعلن الاطار التنسيقي، وبشكل رسمي اختيار محمد شياع السوداني مرشحاً لرئاسة الوزراء.