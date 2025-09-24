كركوك.. 252 مرشحاً يتنافسون على 12 مقعداً برلمانياً بينهم 73 امرأة

شفق نيوز– كركوك

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة كركوك، الأربعاء، أن عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة في المحافظة بلغ 252 مرشحاً، بينهم 73 إمرأة مرشحة.

وقال المتحدث باسم المفوضية ومسؤول إعلامها في كركوك، علي عباس، لوكالة شفق نيوز، إن "المشهد الانتخابي في كركوك يتضمن 5 تحالفات سياسية و9 أحزاب منفردة إضافة إلى 7 مرشحين أفراد، حيث بلغ عدد الرجال المرشحين 179 مرشحاً مقابل 73 امرأة، ليصل العدد الكلي إلى 252 مرشحاً يتنافسون على مقاعد المحافظة".

وأضاف أن "عدد الناخبين الكلي في كركوك يبلغ 1,229,740 ناخباً، فيما بلغ عدد الذين حدّثوا بياناتهم ويمتلكون بطاقات بايومترية ويحق لهم التصويت 897,030 ناخباً"، مؤكداً أن المفوضية أكملت استعداداتها الفنية واللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية".

وأشار عباس، إلى أن "المفوضية تركز على توفير بيئة انتخابية آمنة، ومراكز اقتراع مجهزة بكافة المستلزمات، بالإضافة إلى التدريب المستمر للعاملين في العملية الانتخابية".

وفي السياق، أكد الناشط والباحث في شؤون الانتخابات عبدالرحمن علي، لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الانتخابات تشهد أعلى نسبة مشاركة للنساء منذ الدورات السابقة، بوجود 73 مرشحة يتنافسن على مقاعد البرلمان في كركوك، وهو ما يعد تطوراً لافتاً في الحضور النسوي بالعملية الانتخابية".

وأوضح أن "وجود 3 مقاعد مخصصة للنساء ضمن نظام الكوتا يعزز فرص تمثيل المرأة في مجلس النواب المقبل، ويعكس تحولاً إيجابياً في الوعي الاجتماعي والسياسي داخل المحافظة".

وتابع علي، حديثه قائلاً إن "هذه الخطوة تشجع المرشحات على تقديم برامج انتخابية طموحة تلبي احتياجات النساء والأسر والشباب، وتسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية".

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق في 11 تشرين الثاني 2025. وستحدد هذه الانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضوًا، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس البلاد والموافقة على تعيين رئيس الوزراء.