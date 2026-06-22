كركوك.. منصب المحافظ سيذهب للعرب نهاية العام وفق الاتفاق السياسي

شفق نيوز- كركوك

أكد رئيس مجلس محافظة كركوك محمد إبراهيم الحافظ، يوم الاثنين، أن منصب محافظ كركوك سيؤول إلى المكون العربي نهاية العام الحالي، وفقاً لبنود الاتفاق السياسي المبرم بين الأطراف المشاركة في إدارة المحافظة.

وقال الحافظ، لوكالة شفق نيوز، إن "تولي المكون العربي منصب محافظ كركوك نهاية العام الحالي أمر متفق عليه بالكامل ضمن بنود الاتفاق السياسي"، مشدداً على أن "هذا الاستحقاق محسوم ومتفق عليه بين الأطراف المعنية".

وفي ملف المستحقات المالية، أوضح الحافظ أن "هذا الملف يتعلق بالحكومة الاتحادية في بغداد"، معرباً عن أمله في أن تبادر الحكومة إلى صرف مستحقات الفلاحين والمقاولين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية حريصان على توفير المستحقات المالية للفلاحين والمقاولين العاملين في عموم العراق"، مؤكداً وجود متابعة مستمرة لهذا الملف مع الجهات المختصة.

وفي سياق آخر، رحب الحافظ بزيارة غبطة البطريرك مار لويس روفائيل ساكو إلى كركوك، واصفاً إياها بأنها "زيارة مهمة تسهم في ترسيخ أسس التعايش والتنوع المشترك بين مكونات المحافظة".

وخلص إلى أن الزيارة تحمل "رسالة محبة وسلام وتأكيداً على الدور الذي تؤديه الكنيسة الكلدانية في تعزيز القيم الإنسانية والتعايش السلمي"، متمنياً لغبطته التوفيق والسداد في أداء مهامه البطريركية.