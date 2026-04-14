كركوك.. مفاوضات بين أطراف سياسية لـ"تدوير" منصب المحافظ

شفق نيوز- كركوك

كشف عضو مجلس محافظة كركوك عن قائمة جبهة تركمان العراق، أحمد رمزي كوبرلو، يوم الثلاثاء، عن وجود مفاوضات واجتماعات بين أطراف سياسية في المحافظة، لبحث مسألة تدوير منصب المحافظ.

وقال كوبرلو، لوكالة شفق نيوز، إن هذه الاجتماعات تضم كلاً من حزب تقدم والجبهة التركمانية والاتحاد الوطني الكوردستاني، مشيراً إلى أن الحوارات تتركز حول تنفيذ الاتفاق السياسي الذي تشكّلت بموجبه الإدارة المحلية في كركوك.

وأضاف أن الاتفاق ينص على تدوير منصب المحافظ بين المكونات، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تسليم المنصب إلى المكون التركماني، وفق ما تم التفاهم عليه بين الأطراف المشاركة في إدارة المحافظة.

وأشار كوبرلو، إلى أن النقاشات ما تزال مستمرة، ولم يتم حسم الأمر بشكل نهائي حتى الآن، في ظل وجود تباينات في وجهات النظر بشأن توقيت وآلية تنفيذ هذا الاتفاق.

وأكد أن الهدف من هذه المباحثات هو الحفاظ على الاستقرار السياسي والإداري في كركوك، وضمان مشاركة جميع المكونات في إدارة المحافظة بما يحقق التوازن ويخدم المصلحة العامة.